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Bakambu heyecanı

Sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu golcüye bugün imzayı attırıp UEFA listesine eklemek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Bakambu heyecanı

G.Saray'ın 2 yıllık anlaşma sağladığı Bakambu için geri sayım başladı. AlNasr ile bonservis konusunda ufak tefek pürüzler kaldığı ve bunların giderilmeye çalışıldığı ifade edildi. G.Saray'dan aldığı teklif sonrası Arabistan'daki kazancın büyük bölümünden vazgeçtiği öğrenilen Kongolu golcü, bu tavrıyla taraftarların kalbini şimdiden kazandı. Yönetim ise bugün sağlık kontrolü sonrası imzayı attırıp Bakambu'yu UEFA listesine eklemek derdinde.

Sochaux, Bursaspor, Villarreal, B.Guoan, Marsilya, Olympiakos, takımlarında forma giyen Bakambu, 169 kez fileleri sarstı, 41 de asist yaptı.

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