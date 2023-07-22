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Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

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