Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmaya kararlı olan Galatasaray, Cedric Bakambu ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Cimbom, Arjantinli golcünün partneri olarak her konuda anlaştığı Kongolu santrforla güçlü bir hücum hattına sahip olacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Galatasaray, Mauro Icardi'yi Cedric Bakambu ile buluşturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Kongolu forvetin Mauro Icardi'nin alternatifi olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Ancak Arjantinli yıldızın, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca Bakambu transferi daha da önem kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Bakambu'da mutlu sona bir adım kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Kongolu forvet, sarı-kırmızılı yönetimden teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Tecrübeli golcünün, sözleşme feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Bakambu, Icardi ile güçlü bir ikili oluşturacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, yeşil-beyazlılardan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

İspanya'dan da 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

32 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya, sonra da Olympiakos'ta ter döktü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Transferi taraftarı mutlu eden 32 yaşındaki futbolcunun istatistikleri de göz kamaştırıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Yıldız futbolcunun kariyerinde iki gol krallığı birden bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.

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