TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Cedric Bakambu coşkusu! Mauro Icardi...

Galatasaray, Mauro Icardi'yi Cedric Bakambu ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Mauro Icardi'yi Cedric Bakambu ile buluşturmaya hazırlanıyor.
Kongolu forvetin Mauro Icardi'nin alternatifi olması bekleniyor.
Ancak Arjantinli yıldızın, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca Bakambu transferi daha da önem kazandı.
Bakambu'da mutlu sona bir adım kaldı.
Kongolu forvet, sarı-kırmızılı yönetimden teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalamıştı.
Tecrübeli golcünün, sözleşme feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.
Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Bakambu, Icardi ile güçlü bir ikili oluşturacak.
Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, yeşil-beyazlılardan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olmuştu.
İspanya'dan da 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.
32 yaşındaki tecrübeli forvet, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya, sonra da Olympiakos'ta ter döktü.
Transferi taraftarı mutlu eden 32 yaşındaki futbolcunun istatistikleri de göz kamaştırıyor.
Yıldız futbolcunun kariyerinde iki gol krallığı birden bulunuyor.
2020'de Çin'de Beijing Guoan formasıyla 19 karşılaşmada 14 gol atarak Hulk, Teixeira, Talisca ve Oscar gibi isimleri geçip gol krallığına ulaştı.
Geçen sezon ise Olympiakos'ta 32 maçta 18 gol kaydederek krallık yarışını zirvede bitirdi.