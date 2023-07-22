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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Son dakika spor haberi: Transferde dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi kafaya koyan sarı-kırmızılılar, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum gücünü artırmayı amaçlayan Cimbom, uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Wilfried Zaha için harekete geçti. Transfer sihirbazı Erden Timur, yıldız futbolcunun menajeriyle bir araya geldi ve transfer için flaş bir hamlede bulundu. İşte Galatasaray - Zaha görüşmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:03
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'dan tarihe geçecek bir hamle geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar gözünü kararttı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Kadrosunu büyük ölçüde korumak isteyen Cimbom, yapacağı nokta atışı transferlerle gücüne güç katmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Operasyonu titizlikle yürüten Aslan, hedefteki yıldızlara birer birer imza attırıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

HALİL DERVİŞOĞLU'DAN 4 YILLIK İMZA!
Hücum rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray, bu bölgeyi ilk olarak Halil Dervişoğlu ile güçlendirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 23 yaşındaki golcüyle 4 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

ICARDI BEKLENİYOR!
Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin de İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de olan yıldız futbolcunun gecikmeli olarak takıma katılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

SOL BEK ANGELINO'YA EMANET!
Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon en çok sorun yaşanan bölge olan sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Sarı-kırmızılılar, uzun süren görüşmeler sonucunda Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Angelino'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

İspanyol sol bekin 6 milyon euro şartlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Transferde dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir hamlede bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Hücum bölgesine doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir çalım atmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

WILFRIED ZAHA BOMBASI!
Takvim'in haberine göre; Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Wilfried Zaha için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Bilindiği gibi Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe ile sürekli görüşmüş ancak yıldız oyuncu sarı-lacivertli kulüpten sürekli ek süre talep etmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Bunun üzerine de Fenerbahçe, Zaha ile yaptığı transfer görüşmelerini rafa kaldırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ!
Sarı-kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DEVREYE GİRDİ!
Galatasaray'da taraftarların transfer sihirbazı olarak nitelendirdiği Erden Timur'un transfer görüşmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye soktuğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Devler Ligi faktörüyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Aslan, bu transferi gerçekleştirerek ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sezon başlamadan psikolojik bir üstünlük kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

30 yaşındaki yıldız futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli oyuncu kısa süre içinde transferle ilgili kararını açıklayacak.

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