Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Erden Timur'dan flaş Wilfried Zaha hamlesi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'dan tarihe geçecek bir hamle geldi.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'dan tarihe geçecek bir hamle geldi.
Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar gözünü kararttı.
Kadrosunu büyük ölçüde korumak isteyen Cimbom, yapacağı nokta atışı transferlerle gücüne güç katmayı amaçlıyor.
Operasyonu titizlikle yürüten Aslan, hedefteki yıldızlara birer birer imza attırıyor.
HALİL DERVİŞOĞLU'DAN 4 YILLIK İMZA!
Hücum rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray, bu bölgeyi ilk olarak Halil Dervişoğlu ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 23 yaşındaki golcüyle 4 yıllık anlaşma sağladı.
ICARDI BEKLENİYOR!
Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin de İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de olan yıldız futbolcunun gecikmeli olarak takıma katılacağı öğrenildi.
SOL BEK ANGELINO'YA EMANET!
Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon en çok sorun yaşanan bölge olan sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı.
Sarı-kırmızılılar, uzun süren görüşmeler sonucunda Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Angelino'yu kadrosuna kattı.
İspanyol sol bekin 6 milyon euro şartlı satın alma opsiyonu bulunuyor.
Transferde dünyaca ünlü yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir hamlede bulundu.
Hücum bölgesine doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir çalım atmak için harekete geçti.
WILFRIED ZAHA BOMBASI!
Takvim'in haberine göre; Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı Wilfried Zaha için harekete geçti.
Bilindiği gibi Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe ile sürekli görüşmüş ancak yıldız oyuncu sarı-lacivertli kulüpten sürekli ek süre talep etmişti.
Bunun üzerine de Fenerbahçe, Zaha ile yaptığı transfer görüşmelerini rafa kaldırdı.
ERDEN TİMUR DEVREYE GİRDİ!
Sarı-kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur'un yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DEVREYE GİRDİ!
Galatasaray'da taraftarların transfer sihirbazı olarak nitelendirdiği Erden Timur'un transfer görüşmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye soktuğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Devler Ligi faktörüyle kadrosuna katmayı planlıyor.
Aslan, bu transferi gerçekleştirerek ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sezon başlamadan psikolojik bir üstünlük kurmayı hedefliyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli oyuncu kısa süre içinde transferle ilgili kararını açıklayacak.