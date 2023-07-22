GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarında vites artırdı.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarında vites artırdı.
Sarı-kırmızılılarda geride bıraktığımız sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı transferin gözdesi konumunda...
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya yurt dışından talipler çıkmaya devam ediyor.
A Milli Takım forması da giyen savunma oyuncusuna, Rusya'nın güçlü temsilcileri Zenit ve CSKA Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray formasıyla toplamda 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Tecrübeli savunmacının sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.
Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.
2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...