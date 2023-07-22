Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın talipleri artıyor. Milli futbolcuya yapılan teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 07:26
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarında vites artırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Sarı-kırmızılılarda geride bıraktığımız sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı transferin gözdesi konumunda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya yurt dışından talipler çıkmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

A Milli Takım forması da giyen savunma oyuncusuna, Rusya'nın güçlü temsilcileri Zenit ve CSKA Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Galatasaray formasıyla toplamda 33 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Tecrübeli savunmacının sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talipler! Teklif belli oldu

Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Bakambu coşkusu!
G.Saray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki talibi çıktı! İşte yapılan teklif İki talibi çıktı! İşte yapılan teklif 07:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen duyurdu! Beşiktaş yıldız ismi resmen duyurdu! 23:55
Beşiktaş Onana'yı resmen açıkladı! Beşiktaş Onana'yı resmen açıkladı! 23:55
Zaha'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Zaha'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 23:55
G.Saray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi G.Saray'da ayrılık! Resmi açıklama geldi 23:55
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 23:55
Daha Eski
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 23:55
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu! 23:55
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 23:55
Beşiktaş'ta şok gelişme! Transferi iptal oldu Beşiktaş'ta şok gelişme! Transferi iptal oldu 23:55
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 23:55
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 23:55