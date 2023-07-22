GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cedric Bakambu'dan flaş paylaşım! Mesajı verdi

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı Cedric Bakambu'nun önceki gün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

Ancak Demokratik Kongolu forveti taşıyan uçağın teknik bir sorun sebebiyle İstanbul'a gelişi ertelendi.

Yıldız oyuncu bu gece 23.30'da İstanbul'a gelecek.

Öte yandan 32 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı. Paylaşımında Türk bayrağı, aslan ve uçak emojileri ekleyen Bakambu "See you tonight" (Bu gece görüşürüz) notunu geçti.

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