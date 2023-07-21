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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Paredes, Fred ve Kerem Demirbay'dan sonra yeni bir isim daha gündeme geldi. Cimbom, tecrübeli orta saha oyuncusnunu renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, 6 numara pozisyonuna takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Cimbom'un, son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Namplys Mendy için atak yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

CİMBOM'DAN 1.5 MİLYON EURO

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, küme düşen Leicester City'den ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Takvim'in haberine göre; bonservisi elinde olan futbolcunun Ada ekibindeki yıllık kazancının 1.2 milyon Euro olduğu ve Aslan'ın futbolcuya 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Futbolcu ile temas kuran Cimbom, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

İSTİKRAR ABİDESİ BİR YILDIZ

Futbol kariyerinde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Mendy, geçen sezon Leicester'da 24 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Leicester'dan önce Fransa'da Nice ve Monaco'nun başarısı için de ter döken Nampalys Mendy, kariyerinde toplam 342 karşılaşmada 2 gol, 7 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

1.67 boyundaki futbolcu, Senegal Milli Takımı'nda da 27 maça çıktı ve skora katkı yapamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Fransa vatandaşlığı da bulunan yıldız ismi teknik direktör Okan Buruk'un da istediği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Mendy, İngiltere'de de mücadeleci yapısı, lider özellikleri ve sempatik tavırlarıyla da beğeni kazanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

Nampalys Mendy, profesyonel kariyerinde 342 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Oyuncu için teklif hazırlığı

31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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