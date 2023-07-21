Icardi gelecek

Sponsorluk töreninde konuşan Timur, "Farklı sponsorluk katkılarıyla ikinci aşamada transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da ikinci turdan önce olacak. Bu bağlamda Mauro'nun da gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı" dedi.

SZYMANSKI'Yi ARAMADIM

Erden Timur, Sebatsian Szymanski ile anılmaları konusunda, "Szymanski için '15 kere aradığım' yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar" ifadesini kullandı.

TiMUR'DAN SATIRBAŞLARI

"Bakambu ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil."

"Boey ve Nelsson'un takımda kalmasını istiyoruz."

"Talisca ve Dominguez; gündemimizde yok."