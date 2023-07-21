Haberler Galatasaray Icardi gelecek

Icardi gelecek

Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi transferiyle ilgili, "Eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Birkaç testi kaldı. Testlerin ardından gelecekler" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Icardi gelecek

Sponsorluk töreninde konuşan Timur, "Farklı sponsorluk katkılarıyla ikinci aşamada transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da ikinci turdan önce olacak. Bu bağlamda Mauro'nun da gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı" dedi.

SZYMANSKI'Yi ARAMADIM

Erden Timur, Sebatsian Szymanski ile anılmaları konusunda, "Szymanski için '15 kere aradığım' yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar" ifadesini kullandı.

TiMUR'DAN SATIRBAŞLARI

"Bakambu ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil."

"Boey ve Nelsson'un takımda kalmasını istiyoruz."

"Talisca ve Dominguez; gündemimizde yok."

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25