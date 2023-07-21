Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Transferle ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz.