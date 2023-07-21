Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.
Transfer operasyonuna tam gaz devam eden Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.
Geçtiğimiz sezon iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolculara Avrupa'dan büyük bir ilgi bulunuyor.
Transferle ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz.
Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz.
Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak.
Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor." dedi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ise transferde ilk olarak eksik bölgelere yoğunlaştıklarını ifade etti.
Timur, "İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı.
Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var" şeklinde konuştu.
Öte yandan Erden Timur, Avrupa'da başarıyı hedefledikleri için kadroyu olabildiğince muhafaza etmek istediklerini söyledi.
Özellikle Boey ve Nelsson'un satılacağı iddiasının çok konuşulduğuna dikkat çeken Timur, "Galatasaray'ın oyuncu satacak durumu yok. Mevcut oyuncularımız dan 8'ine önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Avrupa'da Futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz" dedi.
Hürriyet'in haberine göre; Timur'un bu açıklamasının ardından, Avrupa'dan teklif alan Galatasaraylı futbolcular belli oldu.
İşte o isimler...
Victor Nelsson: Tottenham. Teklif: Bonuslarla 22 milyon Euro. İstenen: Bonussuz 25 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz: Lazio
Yunus Akgün: Nantes, Bordeaux. Teklif: 7 milyon Euro. İstenen: 10 milyon Euro
Lucas Torreira: Lazio. Teklif: 12 milyon Euro
Nicolo Zaniolo: Juventus. Teklif: 22 milyon Euro. İstenen: 35 milyon Euro
Abdülkerim Bardakçı: Zenit, CSKA Moskova. Teklif: 5 milyon Euro
Dries Mertens: Suudi Arabistan'dan 2 kulüp. Teklif: 10 milyon Euro