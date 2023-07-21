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Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. Transferde hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu. Başkanvekili Erden Timur, yaptığı transfer açıklamasında 8 futbolcuya teklif geldiğini ifade etmişti. Timur'un işaret ettiği yıldızlar belli oldu. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 09:51
Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Transfer operasyonuna tam gaz devam eden Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Son şampiyon Cimbom, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Geçtiğimiz sezon iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılarda yıldız futbolculara Avrupa'dan büyük bir ilgi bulunuyor.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Transferle ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor." dedi.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ise transferde ilk olarak eksik bölgelere yoğunlaştıklarını ifade etti.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Timur, "İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Öte yandan Erden Timur, Avrupa'da başarıyı hedefledikleri için kadroyu olabildiğince muhafaza etmek istediklerini söyledi.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Özellikle Boey ve Nelsson'un satılacağı iddiasının çok konuşulduğuna dikkat çeken Timur, "Galatasaray'ın oyuncu satacak durumu yok. Mevcut oyuncularımız dan 8'ine önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Avrupa'da Futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Hürriyet'in haberine göre; Timur'un bu açıklamasının ardından, Avrupa'dan teklif alan Galatasaraylı futbolcular belli oldu.

İşte o isimler...

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Victor Nelsson: Tottenham. Teklif: Bonuslarla 22 milyon Euro. İstenen: Bonussuz 25 milyon Euro

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Sacha Boey: Arsenal, Brighton. Teklif: 14 milyon Euro. İstenen: 20 milyon Euro

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Barış Alper Yılmaz: Lazio

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Yunus Akgün: Nantes, Bordeaux. Teklif: 7 milyon Euro. İstenen: 10 milyon Euro

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! İşte o 8 yıldız

Lucas Torreira: Lazio. Teklif: 12 milyon Euro

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