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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlanması nedeniyle İstanbul'a gelememişti. Arjantinli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 15:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, taraftarların adeta sevgilisi halinde gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Yıldız futbolcunun bonservisini almak için kolları sıvayan Aslan, hem oyuncuyla hem de kulübü PSG ile anlaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Eşi Wanda Nara'nın bir anda rahatsızlanması sonrası İstanbul'a gelişi sekteye uğrayan Icardi'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Haberde golcü futbolcunun, eşinin sağlık sorununun ciddi olması ve tedavi görmesi gerektiği durumda 6 aylığına Arjantin'de kiralık olarak bir takımda oynamayı düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Icardi'nin kiralık oynayabileceği takımların Newell's, Boca Juniors ve River Plate olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor. 1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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