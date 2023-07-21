GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Icardi için çarpıcı iddia! Kiralık olarak...

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, taraftarların adeta sevgilisi halinde gelmişti.
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, taraftarların adeta sevgilisi halinde gelmişti.
Yıldız futbolcunun bonservisini almak için kolları sıvayan Aslan, hem oyuncuyla hem de kulübü PSG ile anlaşmıştı.
Eşi Wanda Nara'nın bir anda rahatsızlanması sonrası İstanbul'a gelişi sekteye uğrayan Icardi'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...
Haberde golcü futbolcunun, eşinin sağlık sorununun ciddi olması ve tedavi görmesi gerektiği durumda 6 aylığına Arjantin'de kiralık olarak bir takımda oynamayı düşündüğü belirtildi.
Icardi'nin kiralık oynayabileceği takımların Newell's, Boca Juniors ve River Plate olabileceği ifade edildi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain ve Galatasaray formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor. 1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
TYC Sports'ta yer alan habere göre Icardi, sağlık durumuyla alakalı son test sonuçları henüz çıkmayan Wanda Nara'nın tedavi görmesi gerekirse Arjantin'de kalmayı planlıyor.