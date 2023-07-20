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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 19:11 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 19:15
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon tamamladı. Aslan yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Ayrıca Cimbom, Avrupa'da da büyük yankı uyandırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Bu anlamda Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanırken sarı-kırmızılılarda diğer yandan kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Cimbom'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdan ayrılması söz konusu olan isimlerden birisi de Victor Nelsson.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Danimarkalı yıldız geride kalan sezon gösterdiği performansla büyük alkış almıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Futbolcuya bu başarılı performansı sonrası pek çok takım talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Aslan takımdan ayrılması söz konusu olan futbolcunun yerine ise gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Yurt dışından GlasgowTimes'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Polonyalı stoper Maik Nawrocki ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Yer alan haberde oyuncuyla İskoç ekibi Celtic'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Ayrıca Galatasaray ile Celtic arasında futbolcu için yeni bir transfer savaşı çıkabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

MAIK NAWRORCKI KİMDİR?

Cimbom'un gündeminde yer alan 22 yaşındaki Maik Nawrocki futbol hayatına Werden Bremen altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

2022 yazında ise Polonya ekibi Legia Varşova'nın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Polonya ekibiyle toplamda 60 karşılaşmaya çıkan Nawrocki 5 kez ağları sarstı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Ana mevkisi stoper olan futbolcu yan mevki olarak ise önlibero ve sağ bek olarak sahada görev alabiliyor.

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