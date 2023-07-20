TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan stopere gençlik aşısı! Victor Nelsson giderse o gelecek

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon tamamladı. Aslan yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Ayrıca Cimbom, Avrupa'da da büyük yankı uyandırmayı hedefliyor.
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon tamamladı. Aslan yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Ayrıca Cimbom, Avrupa'da da büyük yankı uyandırmayı hedefliyor.
Bu anlamda Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanırken sarı-kırmızılılarda diğer yandan kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Cimbom'da kadro planlama çalışmaları devam ederken takımdan ayrılması söz konusu olan isimlerden birisi de Victor Nelsson.
Danimarkalı yıldız geride kalan sezon gösterdiği performansla büyük alkış almıştı.
Futbolcuya bu başarılı performansı sonrası pek çok takım talip oldu.
Aslan takımdan ayrılması söz konusu olan futbolcunun yerine ise gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Yurt dışından GlasgowTimes'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Polonyalı stoper Maik Nawrocki ile yakından ilgileniyor.
Yer alan haberde oyuncuyla İskoç ekibi Celtic'in de yakından ilgilendiği belirtildi.
Ayrıca Galatasaray ile Celtic arasında futbolcu için yeni bir transfer savaşı çıkabileceği vurgulandı.
MAIK NAWRORCKI KİMDİR?
Cimbom'un gündeminde yer alan 22 yaşındaki Maik Nawrocki futbol hayatına Werden Bremen altyapısında başladı.
2022 yazında ise Polonya ekibi Legia Varşova'nın yolunu tuttu.
Polonya ekibiyle toplamda 60 karşılaşmaya çıkan Nawrocki 5 kez ağları sarstı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu yan mevki olarak ise önlibero ve sağ bek olarak sahada görev alabiliyor.