Sınıfı geçtiler

Şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı kampı tamamladı. Graz kentine 8 Temmuz'da başlayan ve 11 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Oynanan 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar kamp döneminde 2 futbolcu transfer ederken Angelino ve Halil transfer olduktan hemen sonra kampa katıldı.

ZALGRİS'E HAZIRLANACAK

Kampta Kerem, Zaniolo, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Emin Bayram, Barış Alper, Morutan ve Kazımcan Karataş performanslarıyla öne çıkan isimler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya'da yaptıkları kampın genel olarak verimli geçtiğini, Zalgris maçına kadar tamamen hazır olacaklarını kaydetti. Cimbom, bugün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle 26 Temmuz'da yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başlayacak.

Avusturya'daki kampta Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0, Macar ekibi Csakvar'ı ise 4-2 mağlup etti., Austria Wien ile 1-1 berabere kalırken son maçında Sturm Graz'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Golleri kim attı?

Galatasaray, Avusturya kampı boyunca 4 hazırlık maçı yaptı. Oynanan hazırlık maçlarında Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo attıkları 2'şer golle yıldızlaştı. Galatasaray'ın diğer golleri ise Kaan Ayhan, Olimpiu Morutan ve Sacha Boey'den geldi.