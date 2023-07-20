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Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 00:01
Galatasaray Zalgiris maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların üç grup halinde 8'e 2 pas yaparak sürdürdükleri idmanı topa sahip olma çalışmasının ardından ayak tenisi ve şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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