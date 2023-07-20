GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da gerçekleştirdi.
Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Avusturya kampında kanat bölgesinde görev yapan Morutan öne çıkarken, Yunus Akgün ise beklentilerin uzağında kaldı.
Nantes ve Bordeaux başta olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler alan Yunus'un kiralık gitmesi gündemde...
Sabah'ta yer alan habere göre 2000 doğumlu futbolcu, Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.
Yönetim ise kiralık sözleşmeye, satın alma opsiyonu olarak en az 7-8 milyon euro koyma şartıyla bu ayrılığa onay verme düşüncesinde.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...