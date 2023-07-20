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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, genç futbolcu Yunus Akgün'ün performansı teknik direktör Okan Buruk'u tatmin etmedi. Takımdan ayrılmayı düşünenen yıldız isim için sarı-kırmızılıların istediği bonservis belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 10:07
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Sarı-kırmızılılar kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Avusturya kampında kanat bölgesinde görev yapan Morutan öne çıkarken, Yunus Akgün ise beklentilerin uzağında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Nantes ve Bordeaux başta olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler alan Yunus'un kiralık gitmesi gündemde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Sabah'ta yer alan habere göre 2000 doğumlu futbolcu, Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Yönetim ise kiralık sözleşmeye, satın alma opsiyonu olarak en az 7-8 milyon euro koyma şartıyla bu ayrılığa onay verme düşüncesinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yunus Akgün'ün talipleri arttı! İstenen rakam...

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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