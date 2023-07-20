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GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Icardi açıklaması | CANLI

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, "Mauro Icardi'nin eşi ile ilgili sağlık konusu var. Birkaç test daha var. Sonrasında gelecekler." dedi. Basın toplantısını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:33 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:47
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Icardi açıklaması | CANLI

Galatasaray'da sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulunan başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği soruyu yanıtladı. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili açıklamasında, "Mauro Icardi'nin eşi ile ilgili sağlık konusu var. Birkaç test daha var. Sonrasında gelecekler" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.

Öte yandan adı sarı-kırmızılı takımla anılan Cedric Bakambu ile ilgili de konuşan Timur, "Cedric Bakambu için bir şey söyleyebilmem mümkün değil" dedi.

"3-4 OYUNCU DAHA VAR"

Transfer konusundaki açıklamalarını sürdüren Timur, "İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var" şeklinde konuştu.

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