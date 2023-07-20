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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında gerçekleştiren Galatasaray'da iki isim, performansıyla ön plana çıkmayı başardı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 09:10
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 gün süren ve Avusturya'nın Graz kentinde yapılan kamp tamamlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre iki isim performansıyla dikkatt çekerken, teknik heyetten alkış aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampına toplam 31 futbolcu getirdi. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da Avusturya kampına geldi, fakat daha sonra tedavisi için Portekiz'e gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Kamp döneminde 2 futbolcu transfer edildi. İspanyol sol bek Angelino ile Halil Dervişoğlu, Avusturya'daki kampa katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Kampta performansıyla iki isim öne çıktı. Bu oyuncular; fiziksel olarak büyük gelişim gösteren ve forvet yokluğunda verilen şansı iyi kullanan Barış Alper Yılmaz ile yine kiradan dönen Morutan...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Barış Alper yeni sezon da 'joker' olarak yine teknik direktör Okan Buruk'un önemli silahlarından biri olacağını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

İki hazırlık maçını boş geçmeyen başarılı futbolcu, yerli denklemi için de önemli bir hamle oyuncusu olacağı mesajını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Geçen sezonu Pisa'da kiralık geçiren Morutan da yine büyük gelişim içinde olduğunu gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Üzerindeki ürkekliği atan Rumen futbolcu, birçok takımın da radarına girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Galatasaray'da Boey kampın öne çıkan isimleri arasında yer alırken, Emin Bayram da savunmada iyi bir alternatif olacağını belli etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da kampın yıldızları belli oldu!

Genel olarak kamptan memnun olan Buruk'un, başta Icardi olmak üzere transferlerin gecikmesi ve Torreira ile Oliveira'nın sakatlıklarından dolayı keyfi biraz kaçtı.

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