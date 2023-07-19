SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Cedric Bakambu'da sona yaklaştı

Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, ünlü golcüyü renklerine bağlıyor...

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde mutlu sona yakın. 32 yaşındaki oyuncu için ödeme detayları görüşülüyor.

11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı. Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi. Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 1.82 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yışında sona eriyor. Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...