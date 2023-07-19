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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Cedric Bakambu'da sona yaklaştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kongolu golcü Cedric Bakambu'da mutlu sona yakın. Tecrübeli futbolcu için ödeme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:13
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Cedric Bakambu'da sona yaklaştı

Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, ünlü golcüyü renklerine bağlıyor...

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre Galatasaray, Cedric Bakambu transferinde mutlu sona yakın. 32 yaşındaki oyuncu için ödeme detayları görüşülüyor.

11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Cedric Bakambu, kariyerine Sochaux'da başladı. Yıldız futbolcu Bursaspor, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nasr formaları giydi. Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Bakambu, 1.82 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yışında sona eriyor. Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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