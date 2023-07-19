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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Wendel'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:32 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:33
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Zenit'ten ayrılmak isteyen Wendel'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Rusya'da oynamak istemediği için kendisine takım arayan Sambacı bir süredir Brezilya'daydı. Yıldız isim Flamengo ile görüşmelerde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Ancak Rio ekibi rakamlar konusunda anlaşma olmadığı için görüşmelerden çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi hayli memnun etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

WENDEL KİMDİR?

28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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