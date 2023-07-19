GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Wendel müjdesi! Görüşmeden çekildiler

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Zenit'ten ayrılmak isteyen Wendel'i kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Zenit'ten ayrılmak isteyen Wendel'i kadrosuna katmak istiyor.
Rusya'da oynamak istemediği için kendisine takım arayan Sambacı bir süredir Brezilya'daydı. Yıldız isim Flamengo ile görüşmelerde bulundu.
Ancak Rio ekibi rakamlar konusunda anlaşma olmadığı için görüşmelerden çekildi.
Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi hayli memnun etti.
WENDEL KİMDİR?
28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.
2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.
1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro...