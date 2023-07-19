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GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona yaklaşmış ancak Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Icardi'nin Türkiye'ye gelişi ertelenmişti. Sarı-kırmızılılıların başkan vekili Erden Timur, tecrübel golcüyü telefonla aradığı ve Mauro Icardi'nin duygusal anlar yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:07
GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın transferde bir numaralı gündem maddesi Mauro Icardi...

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan 30 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Mauro Icardi'nin transferi, yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Geçtiğimiz günlerde Arjantin'de hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Nara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi günler, birkaç gün boyunca kendime ihtiyaç duydum ve ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum;

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Çarşamba günü, her yıl ya da seyahate çıktığımda olduğu gibi, kendi kararım ile rutin kontrollerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı değerler yanlış çıktı ve başka kontrollerle tamamlamak için hastaneye yatmaya karar verdim. Perşembe günü, kendi kararım ile, daha fazla inceleme yapılması için bu klinikten ayrıldım ve bir uzmanla görüştüm. Bunu, ilk incelemelerimin sonuçlarına daha fazla bilgi eklemek amacıyla yaptım."

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

"Her anne gibi, çocuklarımdan korkularımı ve endişelerimi gizlemeye çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhisim yokken. Ne yazık ki, cuma günü, bir gazeteci tarafından, henüz benim bile sahip olmadığım bir teşhis açıklandı. O anda ilk incelememden henüz 24 saat bile geçmemişti. Çocuklarım her zaman her şeyi benden öğrendi, her zaman konuşurum ve bu da bir istisna olmayacaktı. Ancak daha fazla sonuç ve inceleme ile ve özellikle kendi karar verdiğim anda bunu yapmayı isterdim."

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

"Aileme, her bir arkadaşıma ve sizin her birinize, bana olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi evimdeyim, daha fazla tahlil sonucu bekliyorum ve beni destekleyen profesyonellerin yönergelerine uyuyorum. Bunu özel hayatımda gizli tutacağım, özellikle çocuklarımı korumak için."

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kulüp televizyonuna Mauro Icardi transferiyle ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Buruk, "Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması beklaniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Bu nedenle tam olarak onunla ilgili bir süre veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Galatasaray, eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle yıkılan Icardi'ye büyük destek veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Erden Timur ve Okan Buruk, Arjantin ile aradaki saat farkına rağmen Icardi'yi sürekli arıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Son görüşmede Buruk, Icardi'ye "Eşinin sağlık sorununu çözmeden dönme" derken, Timur ise "Türkiye'de tıp ileri. Her türlü yardıma hazırız. Ambulans uçak hazır" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur'dan Mauro Icardi'yi ağlatan sözler!

Bu sözler üzerine bir anda duygulanarak ağlamaya başlayan Icardi, Buruk ve Timur'a defalarca teşekkür etti; "Hiçbir kulüpte bana böyle sıcak davranılmadı. Bir an önce G.Saray'a, yuvama dönmek istiyorum" şeklinde karşılık verdi.

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