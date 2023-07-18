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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan, Mauro Icardi içinse geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, 2 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:36
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı takım güçlü bir kadro kurmak ve Devler Ligi'ne kalmanın peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transferlerini yapan Cimbom; Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Şampiyonluğun en büyük aktörü olan Mauro Icardi'yi ikna eden Galatasaray, Arjantinli yıldızla kısa sürede resmi imzaları atacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da gözler aynı zamanda takımın yıldızlarına gelen tekliflere çevrilmişken, diğer yandan yeni yıldızların transferleri de yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Paredes ile de görüşen Cimbom, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

BAKAMBU İÇİN GERİ SAYIM

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi'nın yanına alacağı isimlerle forvet hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, Cedric Bakambu'yu da çok istiyor ve yönetim oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Hücum alternatiflerini çoğaltmak isteyen ve Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu'na imza attıran Aslan, 32 yaşındaki Kongolu forveti bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren ardından da BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan deneyimli isim, ailevi problemler nedeniyle ayrılık kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Cedric Bakambu'nun bedelsiz olarak gittiği Al Nasr'dan sözleşmesini feshedip ayrılırken artık Dubai uçağı bekleniyor…

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Angelino transferinin duyurulduğu görselde 'Dubai' yazısı da bu transferin habercisi olarak görülürken futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kongolu forvet ile 2 sezon için anlaşma yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Bakambu'ya 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Tecrübeli golcü daha ülkemizde Bursaspor'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Bakambu kariyerinde Sochaux, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya ve son olarak Olympiakos'ta oynadı.

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