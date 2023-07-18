TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı takım güçlü bir kadro kurmak ve Devler Ligi'ne kalmanın peşinde.
Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transferlerini yapan Cimbom; Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.
Şampiyonluğun en büyük aktörü olan Mauro Icardi'yi ikna eden Galatasaray, Arjantinli yıldızla kısa sürede resmi imzaları atacak.
Galatasaray'da gözler aynı zamanda takımın yıldızlarına gelen tekliflere çevrilmişken, diğer yandan yeni yıldızların transferleri de yapılacak.
Paredes ile de görüşen Cimbom, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.
BAKAMBU İÇİN GERİ SAYIM
Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi'nın yanına alacağı isimlerle forvet hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, Cedric Bakambu'yu da çok istiyor ve yönetim oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Hücum alternatiflerini çoğaltmak isteyen ve Türk oyuncu olarak Halil Dervişoğlu'na imza attıran Aslan, 32 yaşındaki Kongolu forveti bekliyor.
Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren ardından da BAE ekibi Al Nasr'a transfer olan deneyimli isim, ailevi problemler nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Cedric Bakambu'nun bedelsiz olarak gittiği Al Nasr'dan sözleşmesini feshedip ayrılırken artık Dubai uçağı bekleniyor…
Angelino transferinin duyurulduğu görselde 'Dubai' yazısı da bu transferin habercisi olarak görülürken futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kongolu forvet ile 2 sezon için anlaşma yapıldı.
1.5 MİLYON EURO MAAŞ
Bakambu'ya 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
Tecrübeli golcü daha ülkemizde Bursaspor'da forma giydi.
Bakambu kariyerinde Sochaux, Villarreal, BJ Guoan, Marsilya ve son olarak Olympiakos'ta oynadı.
Al Nasr'a imza atan Bakambu resmi maça çıkmadan sözleşmesini feshetti.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon Euro.