TRANSFER HABERİ - Galatasaray için büyük fırsat! Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.
Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi.
Cimbom, Forvet için Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda mutlu sona yaklaştı.
Gomis'in yerine 2. forvet için de Cedric Bakambu ismi düşünülüyor.
Ancak sarı-kırmızılıların listesinde başka alternatifler de söz konusu.
Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor.
Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncuyu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter de istiyor.
30 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar "Lukaku'yu istemiyoruz" diyerek protestoda bulundu.
Inter de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti.
Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure, G.Saray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı.
Böylece pazarlıkta kozlar Cimbom'un eline geçti.
Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'i lig olmak üzere 37 maça çıktı.
Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.
Lukaku'nun Chelsea ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.