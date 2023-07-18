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TRANSFER HABERİ - Galatasaray için büyük fırsat! Dünya yıldızının menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde atağa kalkan Galatasaray'da taraftarları ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği yıldız futbolcunun menajeri, Cimbom'la görüşmek içi İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde taarruza geçti.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Cimbom, Forvet için Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda mutlu sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Gomis'in yerine 2. forvet için de Cedric Bakambu ismi düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Ancak sarı-kırmızılıların listesinde başka alternatifler de söz konusu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Bonservisi Chelsea'de bulunan yıldız oyuncuyu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter de istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

30 yaşındaki golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar "Lukaku'yu istemiyoruz" diyerek protestoda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Inter de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure, G.Saray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Böylece pazarlıkta kozlar Cimbom'un eline geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25'i lig olmak üzere 37 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 2 İtalyan devine çalım! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'da

Lukaku'nun Chelsea ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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