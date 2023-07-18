TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, Marcel Sabitzer için harekete geçti.
Bayern Münih, Avusturyalı orta sahayı kadroda düşünmüyor.
Yıldız ismin Alman ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
Cimbom futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.
KİRALAMA TEKLİFİ MASADA
Cimbom, Avusturyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutuyor.
Ancak Galatasaray'ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği de gelen haberler arasında.
Sabitzer için 20 milyon euro değer biçiliyor.
Yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor.
Tecrübeli oyuncunun Bayern Mühih'ten ayrılması bekleniyor.
Sabitzer geçen sezona Bayern'da başlamıştı.
Ancak sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı.
Sabitzer geçen sezon 42 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı.
Avusturya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılan 29 yaşındaki Marcel Sabitzer ülkesi adına 71 maça çıkıp 14 gole imza attı.