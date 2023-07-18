Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın takviye yapmak istediği mevkiler arasında orta saha da yer alıyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı Almanya'ya çevirdi. Cimbom, Bayern Münih'in orta sahasını gündemine aldı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna yeni bir isim daha eklemek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, Marcel Sabitzer için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Bayern Münih, Avusturyalı orta sahayı kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Yıldız ismin Alman ekibiyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Cimbom futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Galatasaray'ın yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Cimbom, Avusturyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Ancak Galatasaray'ın bu önerisi kabul görmezse, makul bir bonservis bedeli teklif edeceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Sabitzer için 20 milyon euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Tecrübeli oyuncunun Bayern Mühih'ten ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Sabitzer geçen sezona Bayern'da başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Ancak sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Sabitzer geçen sezon 42 maçta 4 gol, 2 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Bayern Münih'e resmi teklif yapacak! İşte o isim

Avusturya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılan 29 yaşındaki Marcel Sabitzer ülkesi adına 71 maça çıkıp 14 gole imza attı.

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