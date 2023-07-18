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Sturm Graz Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Avusturya'daki hazırlık kampında Sturm Graz ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 20:17
Sturm Graz Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. gelecek sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile müsabakasında kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Sturm Graz: Scherpen, Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Stankovic, Hierlander, Kiteishvili, Horvat, Sarkaria, Wlodarczyk

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Mertens, Zaniolo, Kerem, Barış Alper.

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanıyor.

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