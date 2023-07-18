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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Kocuk ile yollarını ayırdıktan sonra Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, adı Günay Güvenç ile anılan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 13:31
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Geçen sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Aslan, Leipzig forması giyen İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Hücum hattına da takviye yapan Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği ve daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Mauro Icardi için geri sayıma geçen Galatasaray'da gündem maddelerinden biri kaleci transferi...

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından Okan Kocuk ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

GALATASARAY MUHAMMED ŞENGEZER'İ İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer'e talip oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Nevzat Dindar, "Galatasaray yerli kaleci için Muhammed Şengezer'e talip oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Okan hoca Muhammed'in transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Bunun yanında Başakşehir'in Cicaldau'yu istemesi çerçevesinde Galatasaray buna karşılık Muhammed'i istedi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Günay da Galatasaray'ın listesindeydi ama şu anda ilk sırada Muhammed Şengezer var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

26 yaşındaki eldiven kalesinde 27 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapattı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Muhammed'in Başakşehir ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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