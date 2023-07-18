Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
2023/24 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Geçen sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Aslan, Leipzig forması giyen İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Hücum hattına da takviye yapan Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da istediği ve daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Mauro Icardi için geri sayıma geçen Galatasaray'da gündem maddelerinden biri kaleci transferi...
Sarı-kırmızılılarda sezonun sona ermesinin ardından Okan Kocuk ile yollar ayrıldı.
Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Günay Güvenç'i gündemine almıştı.
Deneyimli kalecinin Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülürken, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor yorumcusu ve Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine aldığı kaleciyi açıkladı.
GALATASARAY MUHAMMED ŞENGEZER'İ İSTİYOR
Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Başakşehir forması giyen Muhammed Şengezer'e talip oldu.
Nevzat Dindar, "Galatasaray yerli kaleci için Muhammed Şengezer'e talip oldu.
Okan hoca Muhammed'in transfer edilmesini istedi.
Bunun yanında Başakşehir'in Cicaldau'yu istemesi çerçevesinde Galatasaray buna karşılık Muhammed'i istedi.
Ben bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum.
Günay da Galatasaray'ın listesindeydi ama şu anda ilk sırada Muhammed Şengezer var." ifadelerini kullandı.
Muhammed Şengezer, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı.
26 yaşındaki eldiven kalesinde 27 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapattı.
Muhammed'in Başakşehir ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki kalesinin güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.