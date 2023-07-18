GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, orta sahayı dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, orta sahayı dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyor.
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılıların hedefindeki oyunculardan birisi de Fred...
Yönetim, Manchester United'a 5 milyon euro'luk bir paket sundu.
Şu ana kadar gelen teklifler arasında en yüksek olmasına karşın bu öneri kabul görmedi.
Ancak Galatasaray'ın kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok.
Yönetim, Fred konusunda Manchester United trafiğini artırma kararı aldı.
Başkanvekili Erden Timur'un teklifini artırmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında...
30 yaşındaki futbolcunun, Manchester United'dan ayrılmak istemesi bu transferde büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Paredes'in transferini şimdilik bir kenara bırakıldı.
Sarı-kırmızılıların Fred üzerinde yoğunlaştığı ve görüşmelerin kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacağı bildirildi.
Galatasaray, Manchester United ile temaslarını sürdürürken Fulham'ın da Fred ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Kariyeri boyunca 408 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 36 gol, 43 asistlik bir performans ortaya koydu.
Fred, on numara ve ön liberoda oynayabiliyor.
2018 yılında Shakhtar'dan 59 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olan futbolcunun piyasa değeri 20 milyon Euro.
Oyuncunun İngiliz takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.