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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Manchester United'ın orta sahası Fred için temaslarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü orta saha için 5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı takım, teklifini artırma kararı aldı. Erden Timur, İngiliz yöneticilerle yeniden masaya oturacak. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray, orta sahayı dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılıların hedefindeki oyunculardan birisi de Fred...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Yönetim, Manchester United'a 5 milyon euro'luk bir paket sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Şu ana kadar gelen teklifler arasında en yüksek olmasına karşın bu öneri kabul görmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Ancak Galatasaray'ın kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Yönetim, Fred konusunda Manchester United trafiğini artırma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Başkanvekili Erden Timur'un teklifini artırmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

30 yaşındaki futbolcunun, Manchester United'dan ayrılmak istemesi bu transferde büyük bir avantaj olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Paredes'in transferini şimdilik bir kenara bırakıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Sarı-kırmızılıların Fred üzerinde yoğunlaştığı ve görüşmelerin kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacağı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Galatasaray, Manchester United ile temaslarını sürdürürken Fulham'ın da Fred ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Kariyeri boyunca 408 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 36 gol, 43 asistlik bir performans ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Fred, on numara ve ön liberoda oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

2018 yılında Shakhtar'dan 59 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olan futbolcunun piyasa değeri 20 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan teklif artırma kararı! Erden Timur yeni rakamı iletecek

Oyuncunun İngiliz takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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