Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı forma altında gerçek performansını göstererek takımın önemli bir parçası olmak istediğini belirtti. Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan ve sarı-kırmızılı ekipte kupalar kaldırmak istediğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, transferinde kulüplerin anlaşmasının uzun sürdüğünü aktararak, "Ben zaten baştan itibaren istekliydim. Erden Bey bu işin bir an önce hallolması için çok mücadele etti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

AİLEM İÇİN GÜZEL OLACAK

"Sahada onları en iyi şekilde temsil ederek karşılığını vereceğimi düşünüyorum" ifadesini kullanan Angelino şöyle devam etti: "Oynadığım her yer benim için farklı bir deneyimdi. Ailem için de burasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Daha önce inanılmaz oyuncularla çalıştım. Bana çok destek oldular. Bu tarz şeyler çabuk adapte olmanızı sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Kısa sürede adaptasyon sağlamak istiyorum.

MUSLERA BENİ KARŞILADI

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera'nın ilk günden bu yana kendisiyle ilgilendiğini anlatan Angelino, "Burada çok iyi karşılandım. Kendi dilimi konuşan insanların olması önemli. Kaptan Muslera ilk günden beri beni kucakladı. Herkesle daha iyi iletişimin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

KALİTELİ BİR TAKIM

Galatasaray'da kaliteli oyuncuların olduğunun altını çizen Angelino, "Tekrar şampiyon olmak bizim için önemli. Kupa kaldırmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa'da da olabildiğince ileriye gitmeye çalışmalıyız. Çünkü çok büyük oyuncularımız, yüksek bir takım kalitemiz var. Her gün mücadele edip en iyi şekilde oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ATMOSFER HARİKA

Sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynayacağı ilk iç saha maçını dört gözle beklediğini vurgulayan İspanyol oyuncu, "Stadyum ve oradaki atmosferle ilgili çok video izledim. Çılgınca bir atmosfer var. Oyuncu olarak oraya gidip bu renkleri temsil etmek inanılmaz bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bu anı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.