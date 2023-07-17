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Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için de iddialı tutumunu sürdürürken hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, 4. ve son hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00
Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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