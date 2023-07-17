Halil kendini ispatlayacak

Beşiktaş'a gitmesi beklenirken büyük bir sürpriz yapan Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Brentford'a 500 bin Euro ödeyecek. Oyuncu ise yıllık 20 milyon TL kazanacak.

Yeniden Galatasaray'ın yolunu tutan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağına gönülden inanıyor. Beşiktaş'ın da teklifte bulunmasına karşılık eski takımını tercih eden genç yıldız için yayınlanan mesajda, "Galatasaray'daki ikinci döneminde, ait olduğu sarı-kırmızılı formaya kavuşan futbolcumuza başarılarla dolu, unutulmaz bir kariyer diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Yeniden Galatasaray formasını giyeceği için çok heyecanlı olan Halil'in "Bu kez her şey çok farklı olacak. Atacağım gollerle kendimi ispatlayacağım" dediği öğrenildi.