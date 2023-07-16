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Yılın çalımı

Siyah-beyazlıların uçak biletini dahi aldığı golcü oyuncu, eski takımından gelen teklifi düşünmeden kabul etti. Halil 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Yılın çalımı

Galatasaray transferdeki sessizliğini Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katarak bozdu. Uzun süredir Mauro İcardi'nin transferiyle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir hamle yaptı. Halil bir süredir Beşiktaş'la görüşüyordu. Hatta gelen bilgilere göre; uçak bileti de alınmıştı ve dün imza atmak için İstanbul'a gelecekti. Ancak Galatasaray son sözünü daha söylememişti ve araya girdi ve işi bitirdi. Eski kulübünde yeniden görev almak isteyen Halil, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

G.SARAY TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi" açıklamasını yaptı. Galatasaray, takımda daha önce de forma giyen Halil Dervişoğlu'nun transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurmuş oldu.

UÇAK GÖNDERMESİ

Halil Dervişoğlu'nun yeniden Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından da dikkat çeken videolu bir paylaşım geldi. Aslan ve eve dönüş emojileri eşliğinde Uçuş bilgisi ekranı konuldu. Videoda; 14.40 uçağı için 'iptal' yazarken 14.45'e yeni bir uçak konuldu ve 'Hazır' diye yazıldı. Tweet'e binlerce beğeni ve yorum geldi.

BABASINDAN TERIM'Lİ MESAJ

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, İnstagram hesabından oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını koyarak, "Her şey para değildir" diye yazdı. Üzerine de Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısını ekledi. Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

KAP'TI

Galatasaray'ın 25 Ocak 2021'de Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021'de bu kez satın alma opsiyonu ile transfer edildi. Ancak opsiyon kullanılmadı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı. Kariyeri boyunca 180 maça çıkan Halil'in toplamda 56 gol, 31 asisti bulunuyor. Galatasaray forması altında ise daha önce 8 gol, 3 asistlik performansa imza atmıştı. Dün transferi KAP'a bildirildi.

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