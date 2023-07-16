Üst seviyedeyiz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın başarılı ismi Kaan Ayhan, transfer süreci, hedefleri ve hayalleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden sarı-kırmızılı oyuncu, "Kazandığımız bir derbiyle sezonu böyle kapatmak inanılmaz bir şeydi. Ama artık takım olarak ileriye bakıyoruz. Mümkün olduğu kadarıyla daha büyük başarıları tekrarlamak adına çalışıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar başarırız" dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Hazırlıkların çok iyi gittiğini ifade eden Kaan Ayhan, "Hull City ile oynadık, burada da bir hazırlık maçı yaptık. İki maçı da iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatta Hull City bence galibiyetti, son 5 dakika bizi üzdü ama onun haricinde çok iyi geçiyor. Arkadaşlık, kalite, her şey üst seviyede. O yüzden biz çok mutluyuz" diye konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini dile getiren Kaan, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Zaten kadro da o yönelik kuruldu. İnşallah nasip olur" diye konuştu.

AKLIM G.SARAY'DAYDI

Geçmiş dönemlerde farklı takımlardan teklifler aldığını ifade eden Kaan Ayhan, "Benim için zaten Türkiye'ye gelirsem, Galatasaray'a gelirim diye kararımı çok erkenden vermiştim. Sassuolo'da öyle bir imkan oldu. Sonunda transfer de çok şükür oldu" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜMÜZ DE AGRESİFİZ

Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson ile yaşadığı forma rekabeti için de konuşan Kaan, "Üçümüz de aynı karaktere sahibiz. Ben öyle düşünüyorum. Saha dışı pek çok konuşmayan ama saha içi daha da hırslı, agresif bir karaktere sahibiz" dedi.