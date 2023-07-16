TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Uruguaylı ile bekçisi Fernando Muslera'nın ardında yer alacak ve rekabeti artırabilecek bir takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, teknik heyetin de kararıyla Günay Güvenç'te karar kıldı.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Güvenç, Galatasaray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Takvim'de yer alan habere göre kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanması ve transferin resmileşmesinin ardından 32 yaşındaki eldivenin yeni takımının kampına katılması bekleniyor.