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TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda pek çok mevkiye takviye yapılacağı bilinirken bu mevkilerden birisi ise kale. Cimbom bu mevki için ise gündemine yerli file bekçisini aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Uruguaylı ile bekçisi Fernando Muslera'nın ardında yer alacak ve rekabeti artırabilecek bir takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, teknik heyetin de kararıyla Günay Güvenç'te karar kıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Güvenç, Galatasaray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Takvim'de yer alan habere göre kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanması ve transferin resmileşmesinin ardından 32 yaşındaki eldivenin yeni takımının kampına katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Geride bıraktığımız sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan ve 8 maça çıkan Günay Güvenç'in kontratı 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

2 milyon Euro değer biçilen Güvenç, Süper Lig'de toplamda 151 maçta oynayıp, 36 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Süper Lig devlerinden Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Sarı kırmızılılarda takviye yapılacak bölgelerden birisinin ise kale olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Cimbom'da bu mevki için gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Galatasaray'ın Günay Güvenç ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Günay Güvenç, futbola Almanya'nın Ulm takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Ardından bir başka Alman ekibi Kickers'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

2013 yazında ise Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a transferi gerçekleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

Sonrasında ise sırasıyla; Adanaspor, Mersin İY, Göztepe, Gazişehir ve Kasımpaşa'da forma terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Yerli kalecide son düzlük! Galatasaray onda karar kıldı

File bekçisinin son olarak ise Galatasaray'a transferi gündemde.

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