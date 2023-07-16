GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Galatasaray'ın orta saha transferinde en güçlü aday Leandro Paredes...
Galatasaray'ın orta saha transferinde en güçlü aday Leandro Paredes...
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için hem futbolcuyu, hem de kulübü PSG'yi uzun süredir ikna etmeye çalışıyor.
Fransız basını, transferle ilgili son gelişmeyi duyurdu.
L'Equipe'nin haberine göre Galatasaray ile PSG, Paredes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Kulüplerin, 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların da oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.
29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan düşünmek için zaman istediği aktarıldı.
Haberde Lazio ve Roma'nın da Paredes'le ilgilendiği hatırlatıldı.
Ancak Arjantinliye Avrupa kulüplerinden yapılan tekliflerin finansal açıdan Galatasaray'ınkinden üstün olmadığı vurgulandı.
Leandro Paredes geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi.
Arjantinli futbolcu, oynadığı 39 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.
Paredes'in, PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro.
Kariyerinde daha önce Boca Juniors, Chievo, Roma, Empoli ve Zenit kulüplerinde oynadı.
2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı da başardı.