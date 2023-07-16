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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, PSG'nin orta sahası Leandro Paredes'in transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Fransız basını Arjantinli oyuncuyla ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 20:14
ARDA AKDENİZ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Galatasaray'ın orta saha transferinde en güçlü aday Leandro Paredes...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için hem futbolcuyu, hem de kulübü PSG'yi uzun süredir ikna etmeye çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Fransız basını, transferle ilgili son gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

L'Equipe'nin haberine göre Galatasaray ile PSG, Paredes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Kulüplerin, 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Sarı-kırmızılıların da oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan düşünmek için zaman istediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Haberde Lazio ve Roma'nın da Paredes'le ilgilendiği hatırlatıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Ancak Arjantinliye Avrupa kulüplerinden yapılan tekliflerin finansal açıdan Galatasaray'ınkinden üstün olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Leandro Paredes geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Arjantinli futbolcu, oynadığı 39 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Paredes'in, PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Başarılı oyuncunun piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

Kariyerinde daha önce Boca Juniors, Chievo, Roma, Empoli ve Zenit kulüplerinde oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransız basını yazdı! Paredes'te sona doğru

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı da başardı.

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