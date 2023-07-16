Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet arayışına devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın Nzola ile ilgilendiğini yazdı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 10:53
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Galatasaray'da Mauro Icardi bekleniyor. Ancak arayışlar bununla sınırlı değil...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Sarı-kırmızılılarda farklı isimlerle temaslar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

İtalyan basını, son olarak Galatasaray'ın Serie B'ye düşen Spezia'dan Nzola ile ilgilendiğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Santrfor dışında forvetin her iki kanadında forma giyebilen 26 yaşındaki Angolalı golcü bu sezon küme düşen Spezia'da 31 maçta 13 gol atmayı başardı. 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

M'BALA NZOLA KİMDİR?

18 Ağustos 1996 tarihinde Angola'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Profesyonel futbol kariyerine Troyes'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Sırasıyla Academica, Francavilla, Carpi, Trapani ve Spezia formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Forvet hattında görev yapan Nzola, Angola Milli Takımı ile çıktığı 6 karşılaşmada 2 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

DİĞER
Yılın transfer çalımının perde arkası! " Beşiktaş'ın anlaştığı şartlar neyse..."
83 yaşında aramızdan ayrılan Tanju Tuncel hakkında dikkat çeken paylaşım! “Ana ahı almak çok kötü” Gözler Ayşe Kökçü’de...
F.Bahçe'de yıldız isim için kıran kırana pazarlık!
G.Saray'a Paredes'te kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a piyango! Genç yıldız için dev teklif
Avrupa G.Saray'ı konuşacak! Erden Timur bombayı patlatıyor
2023 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
İstanbul barajlarında son durum 16 Temmuz Pazar
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçiler Macaristan'da iki madalya kazandı Milli güreşçiler Macaristan'da iki madalya kazandı 10:09
G.Saray'a piyango! Genç yıldız için dev teklif G.Saray'a piyango! Genç yıldız için dev teklif 10:04
İmza an meselesi! F.Bahçe o ismi bitirdi İmza an meselesi! F.Bahçe o ismi bitirdi 09:41
ABD'yi devirdik! Finaldeyiz ABD'yi devirdik! Finaldeyiz 08:44
İtalya'ya geçit vermedik: 3-0 İtalya'ya geçit vermedik: 3-0 07:57
Merve İkbal THY ile imzaladı Merve İkbal THY ile imzaladı 07:54
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 01:14
G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! 01:14
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:14
F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz 01:14
G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi 01:14
TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! 01:14