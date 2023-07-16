GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a sürpriz forvet! Nzola harekatı

Galatasaray'da Mauro Icardi bekleniyor. Ancak arayışlar bununla sınırlı değil...
Galatasaray'da Mauro Icardi bekleniyor. Ancak arayışlar bununla sınırlı değil...
Sarı-kırmızılılarda farklı isimlerle temaslar sürüyor.
İtalyan basını, son olarak Galatasaray'ın Serie B'ye düşen Spezia'dan Nzola ile ilgilendiğini yazdı.
Santrfor dışında forvetin her iki kanadında forma giyebilen 26 yaşındaki Angolalı golcü bu sezon küme düşen Spezia'da 31 maçta 13 gol atmayı başardı. 2 de asist yaptı.
M'BALA NZOLA KİMDİR?
18 Ağustos 1996 tarihinde Angola'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Troyes'da başladı.
Sırasıyla Academica, Francavilla, Carpi, Trapani ve Spezia formaları giydi.
Forvet hattında görev yapan Nzola, Angola Milli Takımı ile çıktığı 6 karşılaşmada 2 gole imzasını attı.
26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...