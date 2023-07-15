Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını hızlandıran ve Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'u kadrosuna kattığını resmen duyuran Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Geçen sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi bonservisini almak için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Icardi dışında bir dünya yıldızı golcüyü daha takıma kazandırmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:00
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Aslan gelecek sezon için kampını Avusturya'da sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Cimbom, Okan Buruk önderliğinde yeniden şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun planlamasını yaparken Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden Cimbom, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık forma giyen Kaan Ayhan'ın kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Galatasaray bir diğer bomba transfer olarak Angelino'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz sezon kadrosunda forma giyen Mauro Icardi'yi yeniden transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Basında Cimbom için birçok iddia ortaya atılsa da bir flaş iddia Fransız basınından geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

ALEXİS SANCHEZ BOMBASI!
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Redgol'den derlediği habere göre; Fransız basını, geçmişte Galatasaray'ın birçok kez ilgilendiği Alexis Sanchez için tekrar devreye girdiğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Haberin devamında Şilili yıldızın kariyerine Marsilya'da devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Alexis Sanchez'in 2022/23 sezonu sonunda Marsilya ile sözleşmesi bitti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Yıldız oyuncu kariyerinde Barcelona, Manchester United, Arsenal, Inter, Marsilya gibi büyük kulüplerde oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 668 maça çıktı ve bu müsabakalarda 198 gol, 144 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Şilili yıldız, milli takımında 153 maça çıkarken 51 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı
Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta?
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 11:53
West Ham ayrılığı resmen açıkladı! West Ham ayrılığı resmen açıkladı! 11:43
Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı Ezeli rakibe dev çalım! Anlaşma sağlandı 11:41
Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." Djiku'dan F.Bahçe itirafı! "Gelmeden önce..." 11:25
F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var F.Bahçe'den sürpriz atak! 3 rakibi var 11:05
G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... G.Saray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken... 10:59
Daha Eski
Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? Galatasaray - FC Csakvar maçı saat kaçta? 10:58
İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe İsmail Kartal'dan dev neşter! F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe 10:40
TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı TFF Başkanı Büyükekşi'den 15 Temmuz mesajı 10:36
Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? Göztepe - Southampton maçı saat kaçta? 10:25
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 09:49
Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler Takımdan ayrılıyor! İşte görüştüğü ekipler 09:48