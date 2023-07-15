TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a dünya yıldızı golcü! Herkes Icardi'yi beklerken...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Aslan gelecek sezon için kampını Avusturya'da sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Cimbom, Okan Buruk önderliğinde yeniden şampiyon olmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun planlamasını yaparken Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor.
Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden Cimbom, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık forma giyen Kaan Ayhan'ın kadrosuna kattı.
Galatasaray bir diğer bomba transfer olarak Angelino'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı ekip geçtiğimiz sezon kadrosunda forma giyen Mauro Icardi'yi yeniden transfer etmek istiyor.
Basında Cimbom için birçok iddia ortaya atılsa da bir flaş iddia Fransız basınından geldi.
ALEXİS SANCHEZ BOMBASI!
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Redgol'den derlediği habere göre; Fransız basını, geçmişte Galatasaray'ın birçok kez ilgilendiği Alexis Sanchez için tekrar devreye girdiğini yazdı.
Haberin devamında Şilili yıldızın kariyerine Marsilya'da devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.
Alexis Sanchez'in 2022/23 sezonu sonunda Marsilya ile sözleşmesi bitti.
Yıldız oyuncu kariyerinde Barcelona, Manchester United, Arsenal, Inter, Marsilya gibi büyük kulüplerde oynadı.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde 668 maça çıktı ve bu müsabakalarda 198 gol, 144 asist kaydetti.
Şilili yıldız, milli takımında 153 maça çıkarken 51 asist yaptı.
Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
İşte o haber...