Torreira’dan vazgeçtiler

Lazio peşinde olduğu Torreira'da geri adım attı. Sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon euro'luk bonservis inadını kıramayan İtalyan ekibi, Torino'dan Ricci'yi gündemine aldı. Torreira-Lazio transferi böylece rafa kalktı. Öte yandan tedavisi olumlu giden 27 yaşındaki oyuncu gelecek hafta takıma katılacak.

ATOM KARINCA İSTANBUL'DA

G.Saray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi. Tedavisine Portekiz'de devam edilen Torreira için, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul'da bizimle olacak. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız" diye konuştu.