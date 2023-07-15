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Torreira’dan vazgeçtiler

Lazio peşinde olduğu Torreira'da geri adım attı. Sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon euro'luk bonservis inadını kıramayan İtalyan ekibi, Torino'dan Ricci'yi gündemine aldı. Torreira-Lazio transferi böylece rafa kalktı. Öte yandan tedavisi olumlu giden 27 yaşındaki oyuncu gelecek hafta takıma katılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Torreira’dan vazgeçtiler

Lazio peşinde olduğu Torreira'da geri adım attı. Sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon euro'luk bonservis inadını kıramayan İtalyan ekibi, Torino'dan Ricci'yi gündemine aldı. Torreira-Lazio transferi böylece rafa kalktı. Öte yandan tedavisi olumlu giden 27 yaşındaki oyuncu gelecek hafta takıma katılacak.

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G.Saray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi. Tedavisine Portekiz'de devam edilen Torreira için, "Büyük ihtimalle dönüşle birlikte İstanbul'da bizimle olacak. 3-4 hafta demiştik. O sürenin sonunda oynayacağını tahmin ediyoruz ama yine de dönüşte test yapacağız" diye konuştu.

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