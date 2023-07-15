TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda da iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Cimbom, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
Galatasaray transferde liste başı olan Paredes ve kulübü PSG'yle el sıkıştı.
Cimbom, 29 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.
Cimbom, diğer teklifleri de değerlendiren tecrübeli orta sahaya 1 haftalık süre tanıdı.
Paredes'ten karar vermesi talep edildi.
Ancak istediği teklifi alamadı.
Arjantinli orta saha olumlu dönüş yapmazsa listedeki diğer adaylara bakılacak.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Paredes'le 2.75 milyon euroya anlaşmıştı.
Kurmaylar PSG'yle ise 6 milyon euro bonservis konusunda el sıkışmıştı.
Yıldız fubolcu İtalya Serie A'da 25 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Paredes'in bonservis değeri 12 milyon euro.