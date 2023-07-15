Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Paredes ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'da futbolcunun transfer durumu hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Yeni sezonda da iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Cimbom, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Galatasaray transferde liste başı olan Paredes ve kulübü PSG'yle el sıkıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Cimbom, 29 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Cimbom, diğer teklifleri de değerlendiren tecrübeli orta sahaya 1 haftalık süre tanıdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Paredes'ten karar vermesi talep edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

29 yaşındaki oyuncu İtalya'dan Lazio ile görüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Ancak istediği teklifi alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Arjantinli orta saha olumlu dönüş yapmazsa listedeki diğer adaylara bakılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Paredes'le 2.75 milyon euroya anlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Kurmaylar PSG'yle ise 6 milyon euro bonservis konusunda el sıkışmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Paredes geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus'ta tamamladı..

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Yıldız fubolcu İtalya Serie A'da 25 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Paredes kararı! 1 hafta içinde...

Paredes'in bonservis değeri 12 milyon euro.

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