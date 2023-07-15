G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki ilk sırada Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi yer alıyor. Sarı kırmızılı taraftarların gelişini dört gözle beklediği Icardi'nin son durumuyla ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Bir YouTube kanalına konuşan Okan Buruk, Mauro Icardi'nin 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelmesini beklediklerini açıkladı ve şunları söyledi:

"Icardi'yi bekliyoruz tabii ki. İnşallah pazartesi gelecek. Gelişiyle ilgili ailevi, özel sebeplerden dolayı ufak bir aksaklık oldu."

Arjantinli golcünün gelişi konusunda bir aksilik çıkmazsa, Galatasaray bugün transferi açıklayıp, golcü oyuncuya yeniden sarı kırmızılı formayı giydirecek.

Icardi'nin Avusturya kampına dahil olup olmayacağı ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı bireysel çalışmalar sonrası belirlenecek.