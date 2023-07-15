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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil edilmeyen Taylan Antalyalı'nın görüştüğü takımlar belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:49
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına alınmayan Taylan Antalyalı'nın talipleri bitmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un görüştüğü 28 yaşındaki orta sahaya, Adana Demirspor da talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Forma giymek istediği için ayrılacak Taylan, ABD kulüpleriyle de temasta...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Tecrübeli oyuncu kararını kısa süre içinde açıklayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 8 de asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro...

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