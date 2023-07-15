GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı'nın talipleri artıyor!

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına alınmayan Taylan Antalyalı'nın talipleri bitmiyor.
Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına alınmayan Taylan Antalyalı'nın talipleri bitmiyor.
Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un görüştüğü 28 yaşındaki orta sahaya, Adana Demirspor da talip oldu.
Forma giymek istediği için ayrılacak Taylan, ABD kulüpleriyle de temasta...
Tecrübeli oyuncu kararını kısa süre içinde açıklayacak.
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.
2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi.
Sarı-kırmızılı formayla 102 karşılaşmada görev alan Taylan, 2 gol atarken 8 de asist kaydetti.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm...
Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro...