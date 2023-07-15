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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi ve Angelino transferlerini bitirirken, Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay transferlerinde de yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Transferde ilk imzasını Angelino'ya attıran ve Icardi için geri sayıma geçen Galatasaray, dur durak bilmiyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

İki oyuncunun transferi için geri sayıma geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

İkinci forvet için Cedric Bakambu'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar, Demokratik Kongolu oyuncuyla el sıkıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

32 yaşındaki golcünün kulübü Al-Nasr'la sorunlarını çözmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Bakambu, yeni imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden ailevi sebepler gerekçesiyle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Başarılı forvet, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Olumlu sonuç çıkarsa tecrübeli oyuncuyla imzalar atılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Forvette Icardi'ye iyi bir partner olması beklenen 32 yaşındaki Bakambu, kanatta da görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 42 maça çıkan Bakambu'nun 15 golü var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

2018'de 25 milyon euro'ya BJ Gouan'a gitmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Bir dönem Fransa'nın alt yapı takımlarında milli formayı giyen Bakambu, Demokratik Kongo ile çıktığı 42 karşılaşmada 12 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Gündemdeki diğer isim Kerem Demirbay'da da olumlu gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Leverkusen'e 2 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuda mutlu sona yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Alman ekibiyle yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Tecrübeli orta saha, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt vermiş ve kulübünden kolaylık istemişti.

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