GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan çifte taarruz! 2 yıldız için pazarlıklar son aşamada

Transferde ilk imzasını Angelino'ya attıran ve Icardi için geri sayıma geçen Galatasaray, dur durak bilmiyor.
Transferde ilk imzasını Angelino'ya attıran ve Icardi için geri sayıma geçen Galatasaray, dur durak bilmiyor.
İki oyuncunun transferi için geri sayıma geçildi.
İkinci forvet için Cedric Bakambu'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar, Demokratik Kongolu oyuncuyla el sıkıştı.
32 yaşındaki golcünün kulübü Al-Nasr'la sorunlarını çözmesi bekleniyor.
Bakambu, yeni imza attığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden ailevi sebepler gerekçesiyle ayrılmak istiyor.
Başarılı forvet, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Olumlu sonuç çıkarsa tecrübeli oyuncuyla imzalar atılacak.
Forvette Icardi'ye iyi bir partner olması beklenen 32 yaşındaki Bakambu, kanatta da görev yapabiliyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 42 maça çıkan Bakambu'nun 15 golü var.
2018'de 25 milyon euro'ya BJ Gouan'a gitmişti.
Bir dönem Fransa'nın alt yapı takımlarında milli formayı giyen Bakambu, Demokratik Kongo ile çıktığı 42 karşılaşmada 12 gol kaydetti.
Gündemdeki diğer isim Kerem Demirbay'da da olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Leverkusen'e 2 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuda mutlu sona yakın.
Alman ekibiyle yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi.
Tecrübeli orta saha, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt vermiş ve kulübünden kolaylık istemişti.