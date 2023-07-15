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Galatasaray 4-2 FC Csakvar (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan'ın Csakvar takımını 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Morutan, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo (2) kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:25
Galatasaray 4-2 FC Csakvar (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında kamp yaptığı tesislere Macar ekibi FC Csakvar ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11'i ile çıktı.

Yedeklerde de Berk Balaban, Caner Doğan, Hamza Akman, Efe Akman, Angelino, Mathiass Ross ve Baran Demiroğlu bekledi.

ANGELİNO İLK KEZ OYNADI

İkinci yarı oyuna Berk Balaban, Hamza Akman, Efe Akman, Caner Doğan, Mathias Ross, Baran Demiroğlu ve Angelino oyuna girdi. Yeni transfer Angelino ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İspanyol sol bek 62. dakikada Metehan Balatacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın gollerini; 3. dakikada Olimpiu Murutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. FC Csakvar'ın gollerini ise 51. dakikada Nandor Tamas ve 77. dakikada Andras Simon attı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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