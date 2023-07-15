Haberler Galatasaray Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, iki ezeli rakibin Napoli forması giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:01
Mert Kılıç
Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

İki ezeli rakip, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sıklaştırdı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Cimbom geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi transferinde de mutlu sona yakın.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Icardi'yi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı öne sürülen eski yıldızı Halil Dervişoğlu ile anlaştı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Kanarya'nın Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini de önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, Süper Lig'in iki dev kulübüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN LOZANO'YA KANCA!

İspanyol basını, iki ezeli rakibin Napoli forması giyen Hirving Lozano'yu istediğini yazdı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Haberde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Lozano için ilk etapta 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif yaptığı ancak iki takımın da tekliflerini yükselteceği belirtildi.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hirving Lozano için ayırdıkları bütçenin 5-15 milyon Euro arasında bir rakam olduğu aktarıldı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Haberde ayrıca MLS ekibi Los Angeles FC'nin de Meksikalı futbolcuya talip olduğu ancak Lozano'nun Avrupa'da kalmak ve Premier Lig'de oynamak istediği vurgulandı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Hirving Lozano geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 41 maça çıktı.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Meksikalı kanat oyuncusu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Lozano'nun Napoli ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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