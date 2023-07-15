Dev transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'nin yıldızını istiyor

Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İki ezeli rakip, ligin başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sıklaştırdı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Cimbom geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi transferinde de mutlu sona yakın.
Icardi'yi kısa süre içerisinde resmen açıklaması beklenen Galatasaray, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı öne sürülen eski yıldızı Halil Dervişoğlu ile anlaştı.
Milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe ise ilk olarak geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferlerini resmen açıkladı.
Kanarya'nın Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerini de önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, Süper Lig'in iki dev kulübüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Lozano için ilk etapta 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif yaptığı ancak iki takımın da tekliflerini yükselteceği belirtildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Hirving Lozano için ayırdıkları bütçenin 5-15 milyon Euro arasında bir rakam olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca MLS ekibi Los Angeles FC'nin de Meksikalı futbolcuya talip olduğu ancak Lozano'nun Avrupa'da kalmak ve Premier Lig'de oynamak istediği vurgulandı.
Hirving Lozano geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 41 maça çıktı.
Meksikalı kanat oyuncusu, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Lozano'nun Napoli ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.