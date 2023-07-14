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Hedef Avrupa kupası

Önemli transferler yapıldığını belirten Uruguaylı eldiven, “Kadromuz çok güçlendi. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bu yıl Avrupa’da önemli hedeflerimiz var” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Hedef Avrupa kupası

G.Saray'daki 12'nci yılını geçiren Muslera, dikkat çeken açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Uruguaylı oyuncu, önemli transferler yapıldığı ifade ederek kulübün vizyonu için övgü dolu sözler sarf etti. 37 yaşındaki eldiven, "Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Sürekli göstermemiz gerekiyor. Bu yıl Avrupa'da önemli hedeflerimiz var. 2011'de şampiyonluklar için geldiğimi söyledim. Kupalarla 15 kez şampiyon oldum. Umarım devamı gelir" dedi.

DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Geleceğiyle ilgili plan yapmadığını ifade eden Muslera, kariyerine devam etmek istediğini dile getirdi. 1 yıllık sözleşmesi kaldığını dile getiren tecrübeli eldiven, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Fiziğim elverdiğinde devam etmeye çalışacağım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Çok çalışkan ve rekabetçi bir insanım, bu formayı kimseye bırakmamaya çalışıyorum. Her zaman burada kalmak istedim. Menajerim de bunu bildiği için teklif olsa bile söylemedi. G.Saray'da olmaktan çok mutluyum."

ICARDI BÜYÜK KARAKTER

Gelecek sezon yeniden G.Saray'da oynayacak İcardi'yle ilgili konuşan Muslera, çok büyük bir karakter olduğunu vurguladı. 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, "Icardi de komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz. Kadromuzun güçlenmesinden son derece mutluyum. Büyük isimlerle oynayacağız" dedi.

TORREİRA'YI İKNA ETTİM

Muslera, vatandaşı Torreira'nın transferiyle ilgili, "Kulübün ne kadar köklü olduğundan bahsettim. Burada ne kadar istediklerini anlattım. Şehri ve Süper Lig'i anlattım. Gelmeye karar verdi ve burada çok mutlu" şeklinde konuştu.

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