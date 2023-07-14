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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Austria Wien maçı sonrası flaş Icardi açıklaması!

Süper Lig şampiyonu Avusturya'daki hazırlık maçında Austria Wien takımıyla 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 22:58 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 23:31
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Austria Wien maçı sonrası flaş Icardi açıklaması!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Avusturya'daki hazırlık maçında Austria Wien takımıyla 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Hazırlık yaparken iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Çift idmanlara devam ettik. Bu yüklenmelerin devamı oldu. Ön elemeye hazır olmaya çalışıyoruz.

İlk yarı daha ciddi baskı yaptık. Oyuncularımın performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Zaniolo, Efe ve Oliveira gibi ufak ağrıları olan oyuncuları kullanmadık.

Hazırlık kampını iyi bir şekilde geçiriyoruz.

Barış ile alakalı korkularımız var. Aman bir şey olmasın diye korkuyoruz. Hepsi elinden geleni yaptı ve Barış da onlardan biriydi. Performansının yükselmesi önemli.

Icardi'de henüz imzalar atılmadı. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan 1 gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O sürede durumu belli olursa görmek istiyoruz. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz.

Mertens için bize ulaşan bir teklif yok. Biz de sosyal medyadan okuduk. Kulübe böyle bir şey geldi, gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan bir şey yok."

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