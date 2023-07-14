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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'ya sürdüren Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 14:13
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

İtalya Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği oyuncu Kisvarda maçında 45 dakika sahada kalıp olumlu sinyal verirken 24 yaşındaki orta sahayı isteyenler var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan'dan 5 milyon euro'luk teklif için G.Saray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Geride bıraktığımız sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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