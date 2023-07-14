GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Morutan'a Suudi Arabistan'dan teklif geldi!

İtalya Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi.
İtalya Serie B ekibi Pisa'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve G.Saray'a dönen Olimpiu Morutan kendine geldi.
Avusturya kampında teknik direktör Okan Buruk'un da yakından ilgilendiği oyuncu Kisvarda maçında 45 dakika sahada kalıp olumlu sinyal verirken 24 yaşındaki orta sahayı isteyenler var.
Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan'dan 5 milyon euro'luk teklif için G.Saray yönetiminin nabzı yoklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği karara göre hareket edilecek.
OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?
25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı.
Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi.
Geride bıraktığımız sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralandı.
24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.