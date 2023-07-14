GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.
Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.
Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Cimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak.
Takvim'in haberine göre Cimbom, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu listesine ekledi.
Oyuncunun menajeri ile temasa geçecek Cimbom transferin şartlarını masaya yatıracak.
Oyuncunun maaş beklentisine göre hareket edecek.
Bilindiği gibi Galatasaray geçen sezon Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Jorginho için Okan Buruk'un da oldukça istekli olduğu öğrenildi.
21 gol atarken 6 da asiste imza attı.
Öte yandan Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray, Jorginho veya Paredes'ten birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
48 KEZ MİLLİ OLDU
G.Saray'ın transfer etmek istediği Jorginho, 48 kez İtalya Milli Takım forması giydi.
Görev aldığı maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. 6 numara dışında 8 numarada da oynayabiliyor.