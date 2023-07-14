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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol sol bek Angelino'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bu kez de Arsenal'in yıldız ismi için harekete geçti. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 11:14
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Geçen sezondan beri kadrosuna kattığı yıldızlarla taraftarın beklentisini yukarı çeken Cimbom'un yeni hamlesi çok konuşulacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Takvim'in haberine göre Cimbom, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu listesine ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Aslan, 31 yaşındaki yıldız oyuncu için Arsenal'e henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Oyuncunun menajeri ile temasa geçecek Cimbom transferin şartlarını masaya yatıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

157 MAÇTA 21 GOL

Jorginho, Arsenal ve Chelsea ile Premier Lig'de 157 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

21 gol atarken 6 da asiste imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Öte yandan Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için de girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Galatasaray, Jorginho veya Paredes'ten birini transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

48 KEZ MİLLİ OLDU

G.Saray'ın transfer etmek istediği Jorginho, 48 kez İtalya Milli Takım forması giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Arsenal'in yıldızını radarına aldı!

Görev aldığı maçlarda 5 kez fileleri havalandırdı. 6 numara dışında 8 numarada da oynayabiliyor.

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