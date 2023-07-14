GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

"ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUM"

Güçlü fiziğiyle dikkati çeken Nicolo Zaniolo, bunun için çok çalıştığını belirterek, "Her gün çok fazla çalışıyorum. Bunun yanında genetik faktör de olabilir. Başkanın beni 'Herkül'e benzettiği açıklamayı duydum. Kendisini çok seviyorum, iyi ilişkilerimiz var. Bana bir baba gibi yaklaşıyor her zaman. Bir ihtiyacım olup olmadığını soruyor. İlgisinden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.