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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi çılgınlığı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i kasıp kavuran 30 yaşındaki Tangocu'nun birkaç gün içerisinde İstanbul’a gelip imza atması bekleniyor. İcardi için çılgın bir tören yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi çılgınlığı

Galatasaray ile ilgili hemen her gün bomba isimler gündeme geliyor ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor: İcardi... Milyonlarca sarı kırmızılı taraftar, büyük bir heyecanla artık Arjantinli süper yıldızın transferinin resmiyete kavuşması için geri sayımda. Son olarak eşi Wanda Nara, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demişti. 30 yaşındaki süper forvetin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip 3+1 senelik imza atması bekleniyor. Tangocu için taraftar havalimanında çılgın bir karşılama töreni yapacak.

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