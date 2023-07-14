GALATASARAY HABERLERİ - Icardi çılgınlığı

Galatasaray ile ilgili hemen her gün bomba isimler gündeme geliyor ancak bir futbolcunun zirvedeki konumu hiç değişmiyor: İcardi... Milyonlarca sarı kırmızılı taraftar, büyük bir heyecanla artık Arjantinli süper yıldızın transferinin resmiyete kavuşması için geri sayımda. Son olarak eşi Wanda Nara, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demişti. 30 yaşındaki süper forvetin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelip 3+1 senelik imza atması bekleniyor. Tangocu için taraftar havalimanında çılgın bir karşılama töreni yapacak.