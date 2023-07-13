Umarım Icardi gelir

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, A Spor'a konuştu. Futboldaki bu yılın son senesi olabileceğinin altını çizen Mertens, İcardi'yi de yeniden takımda görmek istediğini söyledi: "Geçen sene bize çok katkı sundu İcardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım İcardi gelir ve güzel olur. Bu sene çok çalışmak ve geçirdiğim her andan keyif almak istiyorum. Takım benim için çok önemli. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururla bir şekilde futbolu bırakmak istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum."