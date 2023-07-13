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Umarım Icardi gelir

Mertens, Arjantinli yıldızı yeniden sarıkırmızılı forma altında görmek istediğini söyledi ve “Umarım İcardi gelir” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Umarım Icardi gelir

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, A Spor'a konuştu. Futboldaki bu yılın son senesi olabileceğinin altını çizen Mertens, İcardi'yi de yeniden takımda görmek istediğini söyledi: "Geçen sene bize çok katkı sundu İcardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım İcardi gelir ve güzel olur. Bu sene çok çalışmak ve geçirdiğim her andan keyif almak istiyorum. Takım benim için çok önemli. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururla bir şekilde futbolu bırakmak istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum."

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