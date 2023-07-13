TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde devam eden çalışmalar oldukça eğlenceli geçiyor.
Sarı-kırmızılılarda transferlerde ise mutlu haberler gelmeye başladı.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde devam eden çalışmalar oldukça eğlenceli geçiyor.
Sarı-kırmızılılarda transferlerde ise mutlu haberler gelmeye başladı.
Yönetim bu noktada önce Icardi sonra ise Angelino konusunda mutlu sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca takımdan Avustuya kampı sonrası ayrılacak isimlerde olacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı.
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar yeniden uçakları indirmeye hazırlanıyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar rotasyonlu kadro kurmanın peşine düştü.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra hedefini Avrupa kupalarına diken Galatasaray, rüya gibi bir takım kurmak için transfere hız verdi.
Mauro İcardi'yi duyurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde koştuğu iki ismi daha renklerine bağlamaya yaklaştı.
G.SARAY'I SEÇTİ
Transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray'ın diğer bombası ise Angelino olacak.
G.Saray'dan başka bir yere gitmek istemediğini kulübü Leipzig'e ileten 26 yaşındaki savunmacı için yapılan teklif de artırıldı.
Sarı-kırmızılılar 9 milyon euro'ya kadar çıkarken artık Leipzig'in inadının kırılması bekleniyor.
Savunmanın solu için yapılan listede ilk sırada yer alan İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı ekibe 'evet' dedi.
Geçen yılı Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Angelino 35 maçta 12 asist yapmayı başardı.
Tarafların anlaşmasının ardından savunmanın solu artık Angelino'ya emanet olacak.
Aslan'ın bu transferlerin ardından ilk bombasının Paredes olacağı öğrenildi.
PSG İle de görüşmelerde sona gelen ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'ya kadar çıkan G.Saray oyuncunun vereceği kararı bekliyor.
En iyi teklifi sarı-kırmızılı ekipten alan 29 yaşındaki Tangocu kısa süre içinde yanıt verecek.
Geçen sezon Juventus'ta kiralık forma giyen Paredes 39 maça çıktı.
Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu 1 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.
Erden Timur Paredes transferiyle de kalmayıp iki ismi daha kampa getirmek istiyor.
Timur ilk olarak kaleci konusunu çözecek.
TEK HEDEF GÜNAY GÜVENÇ!
Gaziantep FK ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Günay için bonservis pazarlıkları sürüyor.
Yönetim tercrübeli kaleciyi ikna ederken kulübüyle temaslarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar Günay Güvenç'e 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.
Tecrübeli file bekçisi geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymişti.
Günay transferininde yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
CİMBOM KANAT İÇİN SARABIA'NIN PEŞİNDE!
Okan Buruk'un çok beğendiği isim olan Sarabia konusunda çalışmalar başladı.
Wolverhampton Wanderers ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
İspanyol oyuncu için İngilizler 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.
Galatasaray, Sarabia için satınalma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Her iki kanatta da görev alabilen 31 yaşındaki İspanyol oyuncunun Galatasaray hakkında Mata'dan bilgi aldığı öğrenildi.
Sarabia geçen sezonun ikinci yarısını PSG'de geçirdi.
Sarabia burada 14 lig maçında görev aldı.
İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.