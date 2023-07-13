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TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda son olarak sağ kanat transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Cimbom'da Erden Timur'un o futbolcu için teklifte bulunduğu gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Okan Buruk yönetiminde devam eden çalışmalar oldukça eğlenceli geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarı-kırmızılılarda transferlerde ise mutlu haberler gelmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Yönetim bu noktada önce Icardi sonra ise Angelino konusunda mutlu sona yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarı-kırmızılılarda ayrıca takımdan Avustuya kampı sonrası ayrılacak isimlerde olacak.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar yeniden uçakları indirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar rotasyonlu kadro kurmanın peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra hedefini Avrupa kupalarına diken Galatasaray, rüya gibi bir takım kurmak için transfere hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Mauro İcardi'yi duyurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde koştuğu iki ismi daha renklerine bağlamaya yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

G.SARAY'I SEÇTİ
Transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray'ın diğer bombası ise Angelino olacak.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

G.Saray'dan başka bir yere gitmek istemediğini kulübü Leipzig'e ileten 26 yaşındaki savunmacı için yapılan teklif de artırıldı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarı-kırmızılılar 9 milyon euro'ya kadar çıkarken artık Leipzig'in inadının kırılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Savunmanın solu için yapılan listede ilk sırada yer alan İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı ekibe 'evet' dedi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Geçen yılı Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Angelino 35 maçta 12 asist yapmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Tarafların anlaşmasının ardından savunmanın solu artık Angelino'ya emanet olacak.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Aslan'ın bu transferlerin ardından ilk bombasının Paredes olacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

PSG İle de görüşmelerde sona gelen ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'ya kadar çıkan G.Saray oyuncunun vereceği kararı bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

En iyi teklifi sarı-kırmızılı ekipten alan 29 yaşındaki Tangocu kısa süre içinde yanıt verecek.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Geçen sezon Juventus'ta kiralık forma giyen Paredes 39 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu 1 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Erden Timur Paredes transferiyle de kalmayıp iki ismi daha kampa getirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Timur ilk olarak kaleci konusunu çözecek.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

TEK HEDEF GÜNAY GÜVENÇ!

Gaziantep FK ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Günay için bonservis pazarlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Yönetim tercrübeli kaleciyi ikna ederken kulübüyle temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarı-kırmızılılar Günay Güvenç'e 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Tecrübeli file bekçisi geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymişti.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Günay transferininde yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

CİMBOM KANAT İÇİN SARABIA'NIN PEŞİNDE!

Okan Buruk'un çok beğendiği isim olan Sarabia konusunda çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Wolverhampton Wanderers ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

İspanyol oyuncu için İngilizler 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Galatasaray, Sarabia için satınalma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Her iki kanatta da görev alabilen 31 yaşındaki İspanyol oyuncunun Galatasaray hakkında Mata'dan bilgi aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarabia geçen sezonun ikinci yarısını PSG'de geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ | İşte Galatasaray'ın yeni sağ kanadı! Erden Timur teklifi iletti

Sarabia burada 14 lig maçında görev aldı.

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