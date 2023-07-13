GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçen sezon kiralık oynayan Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sol bek arayışları ise Angelino'nun Leipzig'den kiralanmasıyla noktalandı.
Bonservisinin alınması uzun süredir için uğraşılan Mauro Icardi'de de mutlu sona ulaşılması an meselesi.
Milot Rashica'nın da bonservisinin alınması konusunda Norwich City ile görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray, bir yandan kadrosundaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
Özellikle Lucas Torreira, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda.
Savunmanın patronu Nelsson'a Tottenham Hotspur ve Borussia Dortmund'un kancayı taktığı öne sürüldü.
Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin doğması üzerine alternatiflere yönelen Cimbom'la ilgili Rus basını yeni bir iddia ortaya attı.
Championat.com'un aktardığına göre; Galatasaray, Dinamo Moskova'nın stoperi Saba Sazonov ile ilgileniyor.
Haberde; sarı-kırmızılıların, Dinamo Moskova ile henüz temasa geçmediği, Gürcü stoperin yakın çevresiyle iletişim kurduğu belirtildi.
Kariyerine Zenit'te başlayan Sazonov, 2021'de Dinamo Moskova'ya transfer oldu.
21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Rus ekibinde 24 maça çıkıp, 1 gol kaydetti.
Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Genç defans oyuncusu, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Gürcistan formasıyla dikkatleri üzerine çekti.