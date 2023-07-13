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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un satılma ihtimaline karşılık alternatifini belirledi. Cimbom'un ilgilendiği stoperin Rusya'da olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...(fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 14:38 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 14:41
ARDA AKDENİZ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak geçen sezon kiralık oynayan Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Sol bek arayışları ise Angelino'nun Leipzig'den kiralanmasıyla noktalandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Bonservisinin alınması uzun süredir için uğraşılan Mauro Icardi'de de mutlu sona ulaşılması an meselesi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Milot Rashica'nın da bonservisinin alınması konusunda Norwich City ile görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Galatasaray, bir yandan kadrosundaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Özellikle Lucas Torreira, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Savunmanın patronu Nelsson'a Tottenham Hotspur ve Borussia Dortmund'un kancayı taktığı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin doğması üzerine alternatiflere yönelen Cimbom'la ilgili Rus basını yeni bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Championat.com'un aktardığına göre; Galatasaray, Dinamo Moskova'nın stoperi Saba Sazonov ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Haberde; sarı-kırmızılıların, Dinamo Moskova ile henüz temasa geçmediği, Gürcü stoperin yakın çevresiyle iletişim kurduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Kariyerine Zenit'te başlayan Sazonov, 2021'de Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Rus ekibinde 24 maça çıkıp, 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!

Genç defans oyuncusu, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Gürcistan formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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